Il 20 aprile di molti anni fa, in una pasticceria di Alba, un imprenditore locale avviò un laboratorio dedicato alla produzione di dolci. Fu in questa occasione che nacque il primo barattolo di Nutella, una crema spalmabile a base di cioccolato e nocciole. La realizzazione di questa crema rappresentò un passo importante per l’azienda che si occupava di dolci e prodotti alimentari nella zona.

Nacque come dolce dei poveri nel bel mezzo deglianni Sessanta, ma passò poco tempo e il mondo si accorse di non potere più farne a meno, scatenando un fenomeno sociale che non ha mai subito declino né una fase di crisi. Tutto ebbe inizio in una pasticceria di via Rattazzi, ad Alba, durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu qui che l’imprenditore cuneese Pietro Ferrero allestì un laboratorio dolciario in cui sperimentò ricette innovative per l’epoca. Ebbe l’intuizione di utilizzare le nocciole, un prodotto tipico delle Langhe, dalle quali riuscì a ricavare una crema che commercializzò con il nome di Giandujot, in omaggio alla nota maschera del carnevale piemontese.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 20 aprile, ecco il primo barattolo di Nutella

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