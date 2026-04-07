Durante la missione Artemis II, un'istantanea ha mostrato un barattolo di Nutella che si muoveva nello spazio all’interno della navicella. È stato osservato mentre fluttuava tra gli astronauti, creando un’immagine insolita nel contesto di una missione spaziale. La fotografia ha attirato l’attenzione per la scena insolita di un oggetto quotidiano in un ambiente di missione umana verso la Luna.

Un barattolo di nutella che fluttua tra gli astronauti di Artemis II durante la missione lunare da record. La capsula Orion della NASA ha raggiunto una distanza massima di 252.756 miglia (406.771 chilometri) dalla Terra prima di effettuare un’inversione a U dietro la Luna, 4.101 miglia (6.600 chilometri) più lontano rispetto all’Apollo 13. Quattro minuti prima del record le immagini dalla navicella hanno mostrato anche il barattolo di nutella. Un momento che è diventato subito virale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Artemis II, ecco il momento in cui un barattolo di Nutella fluttua nella navicella

Cosa ci fa una Nutella su Artemis II? Il barattolo fluttua tra l’equipaggio attorno alla Luna – Il videoUn barattolo di Nutella è stato visto fluttuare nella capsula Orion nella diretta del fly-by di Artemis II dalla Luna.

Artemis 2, colpo di scena: durante la missione fluttua... un barattolo di Nutella!È stato definito "il vasetto dei record": durante la missione Artemis 2, un barattolo di Nutella è stato filmato mentre fluttuava in microgravità.

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