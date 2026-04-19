Almanacco | Lunedì 20 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 20 aprile, che corrisponde al 111° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, si celebra Santa Sara di Antochia. In questa data, nel 1926, negli Stati Uniti, si verificò una collaborazione tra la Western Electric e la Warner. Il giorno è anche accompagnato da un proverbio di aprile che recita:

Lunedì 20 Aprile è il 111° giorno del calendario gregoriano. Mancano 254 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Sara di AntochiaProverbio di AprileAprile e conti per lo più son traditoriISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1926 - USA: la Western Electric e la Warner.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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