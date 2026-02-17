Violenza sessuale su una 13enne La trappola sui social e l’abuso Colombiano condannato a 5 anni

Un ragazzo colombiano di 24 anni è stato condannato a cinque anni di carcere per aver adescato una 13enne su Instagram e averla violentata. La procura aveva richiesto una pena più severa, ma il giudice ha deciso di ridurla di tre anni. L’uomo aveva creato un falso profilo, spacciandosi per un coetaneo, per convincere la ragazza a incontrarlo. La vittima aveva raccontato di aver incontrato il ragazzo in un parco, dove è avvenuta l’abusiva aggressione.

Cinque anni di reclusione (3 in meno di quanti chiesti dalla Procura) e ammissione al percorso di giustizia riparativa per il colombiano di 24 anni accusato di aver adescato una 13enne su Instagram fingendosi un 17enne e averla poi violentata. È la condanna decisa ieri dal gip del Tribunale di Monza, Andrea Guadagnino, nel processo con il rito abbreviato per violenza sessuale aggravata. Il giovane, incensurato, che da un anno era residente a Monza nel quartiere Cantalupo insieme alla famiglia quando è stato sottoposto a fermo nel luglio scorso, ancora detenuto in carcere e difeso dall'avvocato Marco Lacchei, è stato anche condannato al risarcimento dei danni alla ragazzina parte civile con una provvisionale di 35mila euro.