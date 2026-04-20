Abusi nel clero | il grido dei genitori contro la misericordia del Papa

I genitori di vittime di abusi sessuali da parte di membri del clero hanno espresso forte disappunto nei confronti della risposta della Chiesa. La loro reazione è arrivata dopo una comunicazione inviata dal Papa ai vescovi francesi il 25 marzo, che ha suscitato proteste e richieste di maggiore chiarezza e responsabilità. La questione riguarda il trattamento dei casi di abusi e le modalità di gestione da parte delle istituzioni ecclesiastiche.

I genitori delle vittime di abusi sessuali commessi da membri del clero hanno lanciato un grido di dolore e protesta contro la gestione della Chiesa, reagendo con fermezza alla comunicazione inviata il 25 marzo scorso da Papa Leone XIV ai vescovi francesi. Il Pontefice, in quella lettera, ha sollecitato i vertici ecclesiastici a non escludere i sacerdoti responsabili di tali atti dalla misericordia, invitandoli a una riflessione di natura pastorale nonostante l’urgenza di contrastare le violenze sui minori. Questa posizione del Pontefice ha generato un profondo senso di offesa nelle famiglie colpite, che percepiscono un tradimento istituzionale dopo aver denunciato i crimini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abusi nel clero: il grido dei genitori contro la misericordia del Papa Notizie correlate Il Papa: “Misericordia per i preti colpevoli di abusi”I preti colpevoli di abusi non siano esclusi dalla misericordia di Dio che si rivolge a tutti. Papa Leone chiede “misericordia per i preti colpevoli di abusi sessuali”. È polemicaLe mura silenziose di Lourdes tornano a farsi custodi di una delle sfide più laceranti per la Chiesa contemporanea. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: In Risposta A Mons. Giuseppe Baturi, Segretario Della Conferenza Episcopale Italiana; La Cei, su abusi mai eludere anche le conseguenze giudiziarie Le vittime, ‘Chiesa disonesta, noi vittime di propaganda falsa e per nulla riparativa’; Santarsiero espone illegalmente le sue vittime davanti a tutti i sacerdoti di Huacho e richiede firme di supporto. Campana anti aborto, lo Uaar legge in piazza i nomi delle vittime di abusi del cleroLeggiamo in piazza i nomi delle 1162 vittime di abuso da parte di esponenti del clero in Italia: lo Uaar (Unione degli atei e agnostici razionalisti) e la Rete l’Abuso annunciano un flash mob di ... genova.repubblica.it Il caso Spotlight, la vera storia degli abusi pedofili nella Diocesi di BostonIl film stasera su La 7 cinema ricostruisce l’inchiesta giornalistica del quotidiano Boston Globe che nel 2002 portò alla luce centinaia di abusi a opera di sacerdoti e scosse il mondo intero. Riporti ... famigliacristiana.it Dopo le rivelazioni sugli abusi, il professor Buongiorno e i vertici del Villaggio SOS chiedono di cambiare la toponomastica: «Atto dovuto per il rispetto delle vittime». - facebook.com facebook Uno studio pubblicato su Social Sciences rivela 4 legami diretti tra pornografia e abusi sessuali sui minori: modellamento, normalizzazione, adescamento, controllo. L'84% degli adolescenti guarda porno intenzionalmente. I dati fanno paura. Leggi e condividi. x.com