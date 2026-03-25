Il Papa | Misericordia per i preti colpevoli di abusi

Il Papa ha affermato che i preti colpevoli di abusi non devono essere esclusi dalla misericordia di Dio, che si rivolge a tutti. Ha rivolto questo messaggio ai vescovi francesi durante un’assemblea plenaria che si tiene fino al 27 marzo. La dichiarazione è stata pubblicata senza ulteriori dettagli o commenti.

I preti colpevoli di abusi non siano esclusi dalla misericordia di Dio che si rivolge a tutti. Questo è l’appello che Leone XIV ha rivolto ai vescovi francesi riuniti in assemblea plenaria fino al 27 marzo. Lo ha fatto in una lettera firmata dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin nella quale ha parlato anche di un altro tema delicato per la vita ecclesiale d’Oltralpe: la messa in latino. La misericordia. Dal 2018 la Chiesa francese ha scelto di impegnarsi in prima linea nell’operazione verità sulle vicende passate di abusi. Nel 2021 era stato presentato il cosiddetto Rapporto Sauvé che copriva un periodo storico a partire dagli anni ‘50 ed aveva fatto una fotografia drammatica della situazione, rilevando più di 200 mila vittime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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