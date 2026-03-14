Due giovani fidanzati sono morti nel Salernitano dopo che la loro auto ha sfondato il guardrail e si è schiantata, precipitando per circa 200 metri. L’incidente è avvenuto nella notte e ancora non si conoscono le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare le vittime.

Un’auto che perde il controllo nella notte, il guardrail che si piega sotto l’impatto e poi il vuoto. Duecento metri di discesa tra rocce e mare prima di fermarsi tra gli scogli. È una scena drammatica quella che si è presentata ai soccorritori nelle ore successive all’incidente avvenuto a Montecorice, nel Salernitano, dove una coppia di giovani fidanzati ha perso la vita dopo essere precipitata con l’auto in una scarpata a picco sul mare. Le vittime sono 29enne Michele Pirozzi e della 24enne Maria Magliocco. Stavano rientrando verso Agnone Cilento dopo aver trascorso la serata insieme quando la loro vettura, una Volkswagen Polo, è rimasta coinvolta in un violento incidente stradale nella zona di Ripe Rosse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto sfonda il guardrail e precipita per 200 metri: morti due giovani fidanzati nel Salernitano

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