Difesa Portolano in Lombardia | focus su operatività e coordinamento con il territorio

Il capo di Stato Maggiore della Difesa ha visitato oggi in Lombardia il comando Pastrengo dei Carabinieri e il 1° Reggimento trasmissioni dell’Esercito. Durante la giornata, ha incontrato anche il sindaco e il prefetto della zona. La visita si è concentrata sull’operatività delle forze armate e sul coordinamento con le autorità locali.

Il capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, ha visitato oggi in Lombardia il comando Pastrengo dei Carabinieri e il 1° Reggimento trasmissioni dell’Esercito, incontrando anche il sindaco Sala e il prefetto Sgaraglia. Domani tappa al 6° Stormo dell’Aeronautica. L’attività si inserisce nell’ambito dell’implementazione delle priorità strategiche della Difesa, in particolare quella relativa al «bilanciamento delle componenti», finalizzata a rafforzare la coerenza tecnologica tra le Forze armate. Un obiettivo ritenuto essenziale per garantire la capacità di operare in scenari multidominio, sia in ambito alleato sia su base nazionale. 🔗 Leggi su Laverita.info

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