Abruzzo 38 milioni per lavoro e sicurezza | stop al dissesto

La Giunta regionale dell’Abruzzo ha approvato una serie di provvedimenti durante una riunione ordinaria, destinando più di 38 milioni di euro a diverse aree. I fondi sono stati allocati per interventi legati alla gestione del lavoro, alla formazione, alla tutela del territorio e all’efficientamento energetico. La decisione mira a mettere fine al dissesto e a migliorare vari aspetti della regione.

La Giunta regionale si è riunita in seduta ordinaria per approvare una serie di provvedimenti che coinvolgono oltre 38 milioni di euro, spaziando dalla gestione del lavoro e della formazione alla tutela del territorio e all’efficientamento energetico. Il cuore dell’operazione amministrativa riguarda l’aggiornamento del Piano di attuazione del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 e la definizione delle strutture incaricate della sua esecuzione, strumenti che permetteranno alla Regione di programmare interventi cruciali su inclusione e occupazione. Parallelamente, sono state autorizzate variazioni di bilancio strategiche che toccano settori vitali come l’agricoltura, il sociale e la protezione ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo, 38 milioni per lavoro e sicurezza: stop al dissesto Notizie correlate Abruzzo: 35 milioni sbloccati per il lavoro attivoNel cuore pulsante della Regione Abruzzo, a Pescara, si è consumato un atto formale che promette di trasformare la burocrazia in opportunità concrete... Dissesto idrogeologico: al via gli interventi di messa in sicurezza a Piano Stoppa, MisilmeriLa Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, coordinata dal presidente Renato Schifani, ha completato l’iter di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pac, pagati alle aziende agricole da inizio anno 645 milioni di euro; Dissesto idrogeologico, partono i primi cantieri; AREE INTERNE: ABRUZZO PORTA A CASA 20 MLN, VIA LIBERA IN CABINA DI REGIA; Sviluppo aree interne, Quaglieri: 20 milioni per l’Abruzzo. Giunta Abruzzo: variazioni di bilancio per oltre 38 milioni di euroAquila. La Giunta regionale d’Abruzzo, riunita in seduta ordinaria su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato l’aggiornamento del Piano ... abruzzolive.it Giunta Abruzzo, via libera a due variazioni, totale circa 39 milioniDue variazioni di bilancio di circa 39 milioni di euro sono state approvate dalla Giunta regionale d'Abruzzo, riunita oggi all'Aquila, su proposta dell'assessore con delega al Bilancio e al Personale, ... ansa.it L’Abruzzo presenta a Firenze il suo turismo inclusivo con Bike to Coast for Everyone e il Cammino Grande di Celestino. facebook GR Abruzzo del 20/04/2026 ore 12:10 x.com