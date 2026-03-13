Abruzzo | 35 milioni sbloccati per il lavoro attivo

In Abruzzo, sono stati sbloccati 35 milioni di euro destinati al lavoro attivo. A Pescara, si è svolta una cerimonia ufficiale per annunciare il rilascio delle risorse, che saranno utilizzate per interventi e progetti rivolti all’occupazione. La decisione riguarda esclusivamente le somme finanziarie messe a disposizione dalle autorità regionali e non coinvolge altri aspetti o atti.

Nel cuore pulsante della Regione Abruzzo, a Pescara, si è consumato un atto formale che promette di trasformare la burocrazia in opportunità concrete per i cittadini. La direzione regionale dell'INPS e l'amministrazione regionale hanno siglato una convenzione operativa destinata a sbloccare 35 milioni di euro per le politiche attive del lavoro. Questa mattina, alla presenza dei massimi vertici istituzionali, è stato definito il meccanismo attraverso cui l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale assumerà il ruolo di ente pagatore per conto della Regione, garantendo l'erogazione delle indennità previste dai nuovi programmi. L'accordo, firmato dal direttore regionale INPS Luciano Busacca e dall'assessore Tiziana Magnacca, stabilisce che l'ente previdenziale gestirà i pagamenti entro 30 giorni dalla ricezione delle liste dei beneficiari.