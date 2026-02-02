La Regione Siciliana ha dato il via ai lavori di messa in sicurezza a Piano Stoppa, a Misilmeri. La struttura regionale contro il dissesto ha assegnato l’appalto, dopo aver concluso le pratiche di gara. Ora gli interventi sono in partenza per rafforzare le zone più a rischio del territorio.

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, coordinata dal presidente Renato Schifani, ha completato l'iter di aggiudicazione dei lavori per la messa in sicurezza dell'area di Piano Stoppa, nel territorio di Misilmeri, in provincia di Palermo. L'obiettivo è ridurre in modo significativo il rischio di allagamenti, che da anni rappresenta una minaccia concreta per residenti, infrastrutture e viabilità. «Con questi interventi – ha dichiarato Schifani – assicuriamo collegamenti più sicuri e proteggiamo abitazioni, opere pubbliche e strade.

© Dayitalianews.com - Dissesto idrogeologico: al via gli interventi di messa in sicurezza a Piano Stoppa, Misilmeri

