Abbonamenti illeciti nei locali per vedere le partite di Champions League | un caso a Verona

Negli ultimi giorni, le forze dell'ordine hanno condotto un’operazione a Verona mirata a contrastare la pirateria audiovisiva. L’azione ha riguardato locali pubblici che trasmettevano illegalmente le partite di UEFA Champions League, violando le normative sul diritto d’autore. Durante le verifiche sono stati individuati diversi dispositivi non autorizzati e sono stati contestati reati legati alla diffusione non autorizzata di contenuti sportivi.

Una nuova operazione contro la pirateria audiovisiva è scattata nei giorni scorsi in occasione delle partite di UEFA Champions League. Il personale del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, una componente che collabora con Agcom, ha focalizzato la propria attenzione.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Ottavi Champions League in tv: orari e dove vedere le partiteBologna, 16 marzo 2026 – L’Italia è sul punto di uscire definitivamente dalla Champions. Leggi anche: Controlli a tappeto nei locali durante la Champions: nel mirino della finanza gli abbonamenti pirata Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Operazione Champions League, Guardia di Finanza contro il pezzotto nei locali pubblici; Champions League, pezzotto nei locali per guardare le partite: i controlli della guardia di finanza VIDEO; Le serate di Champions League al bar nel mirino della Finanza; Streaming illegale nei locali, scatta l’operazione della Guardia di Finanza. Champions League pirata: maxi operazione della Guardia di Finanza contro lo streaming illegale nei localiLa Guardia di Finanza colpisce la pirateria audiovisiva durante i grandi match europei. Controlli a tappeto in bar e ristoranti. ilgazzettinovesuviano.com Lotta alla pirateria, scattano i controlli nei locali durante le serate di ChampionsUn giro di vite contro la pirateria audiovisiva nei locali pubblici da parte degli uomini della Guardia di Finanza. Una vasta operazione in collaborazione con ... corrieresalentino.it PIRATERIA, STREAMING NEI LOCALI: STRETTA DELLA FINANZA Controlli su bar e ristoranti durante la Champions League: nel mirino i sistemi illegali di trasmissione audiovisiva https://www.calabriainchieste.it/2026/04/20/pirateria-streaming-nei-locali-stret - facebook.com facebook La Juventus mette un piede in Champions League: David-Thuram, 2-0 meritato al Bologna x.com