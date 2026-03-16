Ottavi Champions League in tv | orari e dove vedere le partite
Il 16 marzo 2026 si svolgono gli ottavi di finale di Champions League, con le partite trasmesse in diretta televisiva. La gara di ritorno tra Bayern Monaco e Atalanta si terrà a Monaco e si aspetta l’intervento della Cassazione, che potrebbe influenzare il proseguimento della competizione. La diretta delle partite sarà visibile su canali dedicati e piattaforme di streaming.
Bologna, 16 marzo 2026 – L’Italia è sul punto di uscire definitivamente dalla Champions. Manca solo la Cassazione, che dovrebbe arrivare nella gara di ritorno a Monaco di Baviera tra Bayern e Atalanta. Una competizione vissuta decisamente sotto tono dalle italiane, Napoli fuori nella fase a campionato, Juve e Inter fuori ai playoff, e l’unica rappresentante agli ottavi è la Dea, ma il set rifilato dai tedeschi all’andata chiude le porte a ogni speranza o sogno. Così, le chance europee verranno affidate a Roma e Bologna in Europa League, le quali però si scontrano giovedì all’Olimpico, e alla Fiorentina in Conference League. La due giorni di Champions sarà comunque spettacolare, perché diverse sfide sono ancora aperte e tutt’altro che pronosticabili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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