Settimana di musica e divertimento al Victoria Club di Abano

Questa settimana al Victoria Club di Abano Terme si svolgono diversi eventi musicali e momenti di intrattenimento. Il locale, situato in piazza Cortesi all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria, continua a essere uno dei punti di riferimento per la vita notturna della zona. La programmazione include vari appuntamenti dedicati agli appassionati di musica e divertimento, attirando un pubblico locale e non solo.

Prosegue il ricco calendario di appuntamenti al Victoria Club di piazza Cortesi ad Abano Terme, punto di riferimento per la movida termale e situato all’interno del prestigioso complesso dell’Hotel Trieste & Victoria. Anche per questa settimana, il locale propone un programma variegato capace di unire musica, intrattenimento e serate a tema, attirando un pubblico sempre più ampio. Il weekend entra nel vivo venerdì, quando torna protagonista Favaretto DJ con una nuova serata all’insegna del ritmo e del divertimento, pensata per chi vuole iniziare il fine settimana con energia. Gran finale sabato, con una serata che vedrà alternarsi nuovamente Linda e Luca Ardini e Favaretto DJ, per un mix di musica live e dj set che promette di coinvolgere il pubblico fino a tarda notte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Settimana di eventi al Victoria club di Abano Terme: musica, cene e divertimentoSi parte mercoledì sera con il dinner show di Francesco Capodacqua, accompagnato da Matteo Favaretto, resident dj del club.

Victoria Club, una settimana di musica e spettacolo ad Abano TermeNel cuore di Abano Terme, il Victoria Club si prepara a vivere una settimana all’insegna della musica, dello spettacolo e dell’intrattenimento.

Temi più discussi: Un'ora a settimana di strumento e canto in tutte le classi, dall'asilo nido alla maturità. La proposta sulla musica a scuola all'esame del Parlamento; Solidarte 2026, a Fano una settimana di arte, musica e solidarietà; Fine settimana con la Musica: dal 27 al 29 marzo; Quasi 30mila persone in alta montagna per un festival di musica elettronica. È di nuovo Tomorrowland winter, ma il futuro delle Alpi è nei grandi eventi?.

È sempre mezzogiorno, settimana 23-27 marzo: Paolo Belli, Giò di Tonno e Elhaida Dani ospiti di Antonella ClericiÈ sempre mezzogiorno settimana 23-27 marzo su Rai 1: ospiti Paolo Belli, Giò di Tonno ed Elhaida Dani. Ricette di primavera con Antonella Clerici. lifestyleblog.it

Cultura: mostre, musica e grandi prime, nuovo fine settimana di eventi a RomaNuovo fine settimana di cultura Roma. Tra grandi mostre, musica e danza ricca è l'offerta per tutte le età. Entra infatti nel vivo la programmazione culturale di primavera a Roma. Nell’ambito delle in ... radiocolonna.it

Scopriamo insieme a Valeria Battista il programma dell'ultima settimana di allenamenti Tutti i pomeriggi la E-work arena è aperta al pubblico! (ingresso pedonale dal cancelletto di fianco ai campi da beach volley, parcheggio con pannelli fotovoltaici apert - facebook.com facebook

Top Italiana nella settimana di Monte-Carlo Jannik a caccia del sorpasso Nel femminile due azzurre stabili in TOP: Jasmine (8) e Elisabetta (42) x.com