Settimana di eventi al Victoria club di Abano Terme | musica cene e divertimento

Il Victoria Club di Abano Terme ha organizzato una settimana intensa di eventi, a causa dell’afflusso di pubblico e delle richieste degli organizzatori. L’intera programmazione prevede concerti dal vivo, serate di intrattenimento e cene tematiche che attirano sia residenti che turisti. La direzione ha pianificato tutto nei dettagli per offrire un’esperienza coinvolgente e diversa ogni sera. La prima serata è già stata un successo, con tanti presenti pronti a divertirsi.

Si parte mercoledì sera con il dinner show di Francesco Capodacqua, accompagnato da Matteo Favaretto, resident dj del club. Una serata all’insegna della buona cucina e della musica live, per iniziare la settimana con allegria e intrattenimento. Giovedì il palco del Victoria Club ospita Linda Nordio alla voce e Luca Ardini al sax, per una serata elegante e musicale, sempre con Matteo Favaretto alla consolle. Venerdì è dedicato agli appassionati del Festival della Canzone Italiana: “Tutti cantano Sanremo” con cena a buffet dalle 20.30. La serata sarà animata dal live duo Jeffrey & Samantha, con Matteo Favaretto come resident dj. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

