Negli ultimi mesi, i progettisti hanno espresso dubbi riguardo alla presenza degli alberi nel nuovo progetto di riqualificazione di piazza dei Cinquecento. Il progetto, nato da un concorso internazionale, prevedeva interventi di riqualificazione dell'area centrale. Tuttavia, sono emerse incertezze sulla posizione e sulla quantità degli alberi nel piano definitivo, suscitando domande sull’effettivo mantenimento del verde previsto. La questione riguarda ora le decisioni prese in fase di realizzazione e le possibili modifiche al progetto originale.

Il progetto «verde» di piazza dei Cinquecento nasce grazie a un concorso internazionale indetto nel 2021 da Roma Capitale e Fs, in collaborazione con l'Ordine degli architetti di Roma, e vinto dal gruppo formato dallo studio di architettura IT'S con TVK, Artelia, Net Engineering, Latitude Platform e l'archeologa Michela Rustici. Ma oggi, con la piazza quasi finita, i progettisti faticano a riconoscere la loro idea originale. A spiegare perché sono gli architetti di IT'S, Alessandro Cambi, Francesco Marinelli e Paolo Mezzalama, con il primo a parlare a nome di tutti. Cosa è successo dopo la vittoria del concorso? «È seguito un incarico per il Progetto di fattibilità tecnico-economica per piazza dei Cinquecento.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Dove sono finiti gli alberi?". I dubbi dei progettisti su piazza dei Cinquecento

Dove finiscono gli alberi della Metro C? Il piano segreto dei trasferimenti e i dubbi dei residentiChi percorre viale Mazzini, dall’omonima piazza in direzione del lungotevere, rischia di non accorgersi di nulla.

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Il #cubismo nel Cinquecento Sembra incredibile e in effetti lo è. Ma il ligure Luca Cambiaso è forse arrivato in con un di quasi 400 anni di anticipo, come dimostrano alcuni studi di figure come questo (1560), conservati nel Gabinetto dei Disegni e delle Stamp x.com