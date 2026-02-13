Oriolo Romano oltre un anno di lavori per il campo da tennis | Dove sono finiti i soldi?

A oltre un anno dall’inizio dei lavori, il nuovo campo da tennis di Oriolo Romano resta in condizioni problematiche, sollevando dubbi sulla gestione dei fondi pubblici. La struttura, inaugurata mesi fa, presenta ancora buche e zone dissestate, creando preoccupazione tra i cittadini. La domanda che molti si pongono è: dove sono finiti i soldi spesi per questa opera? La situazione evidenzia come i lavori, annunciati con entusiasmo, non siano ancora stati completati come promesso, lasciando l’area inutilizzabile e in balia del tempo.

A denunciare la situazione è Gabriele Caropreso, consigliere comunale di FdI: "I cittadini hanno diritto a sapere perché l’impianto risulta ancora incompleto, chi ha pagato cosa e con quale titolo" "A distanza di mesi dall’inaugurazione e di oltre un anno dall’avvio dei lavori, il secondo campo da tennis comunale e l'area a esso circostante, continua a presentare gravi criticità". A denunciarlo è Gabriele Caropreso, consigliere comunale di FdI e capogruppo del gruppo consiliare Oriolo Avanti, che ha presentato una formale richiesta di accesso agli atti e un’interrogazione al sindaco per fare piena luce sullo stato dell’opera e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

