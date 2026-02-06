Scoppia il caso dell' asilo nido Fantasia La Uil Fpl contro l' esternalizzazione

6 feb 2026

La Uil Fpl di Frosinone si oppone all’idea dell’amministrazione comunale di affidare l’asilo nido

È scontro aperto sul futuro dei servizi all'infanzia nel capoluogo. La UIL FPL di Frosinone alza le barricate contro l'ipotesi, avanzata dall'amministrazione comunale, di esternalizzare completamente il servizio dell'asilo nido "Fantasia" per affidarlo ai privati. Una decisione che il sindacato.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

