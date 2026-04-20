A scuola si impara la pace

Da arezzonotizie.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 16 aprile, la scuola dell’infanzia e primaria “Sante Tani” ha aperto le porte per accogliere il Vescovo Andrea, che ha visitato le aule. La presenza ecclesiastica ha coinvolto studenti e insegnanti, creando un momento di incontro tra ambiente scolastico e figura religiosa. La visita si è svolta nell’ambito di attività legate ai temi della pace e della convivenza civile.

Giovedì 16 aprile la scuola dell’infanzia e primaria “Sante Tani” ha avuto l’onore e il piacere di accogliere nelle proprie aule il Vescovo Andrea. In precedenza, il Vescovo aveva ricevuto dalla classe 3ª A un calendario donato da Oxfam, legato a un progetto sul tema della pace nel mondo. Le.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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