A scuola si impara la pace

Giovedì 16 aprile, la scuola dell’infanzia e primaria “Sante Tani” ha aperto le porte per accogliere il Vescovo Andrea, che ha visitato le aule. La presenza ecclesiastica ha coinvolto studenti e insegnanti, creando un momento di incontro tra ambiente scolastico e figura religiosa. La visita si è svolta nell’ambito di attività legate ai temi della pace e della convivenza civile.

Giovedì 16 aprile la scuola dell’infanzia e primaria “Sante Tani” ha avuto l’onore e il piacere di accogliere nelle proprie aule il Vescovo Andrea. In precedenza, il Vescovo aveva ricevuto dalla classe 3ª A un calendario donato da Oxfam, legato a un progetto sul tema della pace nel mondo. Le.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA PACE Notizie correlate Bearzi, a scuola si impara a diventare carrozzieriDurante il progetto, curato dall'azienda Ivicolors, gli studenti hanno potuto fare esperienza e conoscere un settore moderno, per cui non basta più... Leggi anche: La scuola a Novara dove si impara la lingua dei segni Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ASL Medio Campidano. A scuola si impara anche a prendersi cura di sé; Terni, nuova tappa di 'Good Vibes' all'Angeloni. A scuola si impara il divertimento consapevole; A Cittiglio la sicurezza si impara a scuola con i Vigili del Fuoco e il supporto del Trofeo Binda; Omegna, l’inclusione si impara a scuola: La diversità è una ricchezza. ASL Medio Campidano. A scuola si impara anche a prendersi cura di séCon il progetto Crescere insieme connessi con il cuore, l’educazione alla salute entra nelle classi attraverso un percorso strutturato e multidisciplinare. quotidianosanita.it Cosenza, l’ambiente si impara a scuola: studenti protagonisti del progetto su differenziata e decoro urbanoSeconda tappa all’Istituto Spirito Santo: il Comune punta sui bambini per cambiare le abitudini degli adulti ... cosenzachannel.it Nel question time del 17 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief, è stata affrontata una panoramica sulle principali tematiche legate al reclutamento del personale scolas… x.com L’Asl ha attivato i protocolli per un caso di meningite sospetta di uno studente della scuola Poerio-Riviera di Napoli. L’assessora Striano a Fanpage.it: “Situazione sotto controllo” - facebook.com facebook