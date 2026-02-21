Bearzi a scuola si impara a diventare carrozzieri

Bearzi ha deciso di cambiare rotta: ora a scuola si impara anche a diventare carrozzieri. Il settore automobilistico sta evolvendo rapidamente, richiedendo competenze complesse e aggiornate. Gli studenti imparano a usare strumenti digitali e tecniche sostenibili per riparare veicoli moderni. La formazione si adatta alle nuove esigenze del mercato, puntando su specializzazione e tecnologia. La scuola si prepara così a rispondere alle sfide di un’industria in continua trasformazione.