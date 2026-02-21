Bearzi a scuola si impara a diventare carrozzieri
Bearzi ha deciso di cambiare rotta: ora a scuola si impara anche a diventare carrozzieri. Il settore automobilistico sta evolvendo rapidamente, richiedendo competenze complesse e aggiornate. Gli studenti imparano a usare strumenti digitali e tecniche sostenibili per riparare veicoli moderni. La formazione si adatta alle nuove esigenze del mercato, puntando su specializzazione e tecnologia. La scuola si prepara così a rispondere alle sfide di un’industria in continua trasformazione.
Durante il progetto, curato dall'azienda Ivicolors, gli studenti hanno potuto fare esperienza e conoscere un settore moderno, per cui non basta più il tradizionale "snait" Per essere carrozzieri oggi non basta più soltanto una buona manualità. Quello delle auto è un settore in piena trasformazione, dove convivono tecnologia, competenze digitali, sostenibilità e specializzazione tecnica. Per questo l'azienda Ivicolors, che lavora a stretto contatto con le carrozzerie, ha avviato un nuovo progetto di orientamento rivolto ai ragazzi e alle loro famiglie, con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione delle aziende artigiane del settore e le opportunità concrete che questo mondo può offrire in termini di lavoro e sviluppo imprenditoriale.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Cosa bisognerebbe scrivere all’ingresso di ogni scuola? Novara: “Che a scuola si impara dai compagni”All’ingresso di ogni scuola dovrebbe essere esposta una frase significativa: “Che a scuola si impara dai compagni”.
Niente banchi, si impara in sala: così il cinema aiuta gli studenti a diventare grandiPer il terzo anno consecutivo, l’Istituto comprensivoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nel nome di Lorenzo la sicurezza sul lavoro diventa materia di studio.
Le iniziative in ricordo dello studente dell’Istituto “Bearzi” di Udine, vittima nel 2022 di un incidente in azienda durante l’alternanza scuola lavoro - facebook.com facebook
2026 Estate Bambini | Estate Ragazzi Bearzi | via don Bosco, 2 bearzi.it/estate-al-bear… [email protected] | 0432 493911 x.com