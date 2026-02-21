Bearzi a scuola si impara a diventare carrozzieri

Bearzi ha deciso di cambiare rotta: ora a scuola si impara anche a diventare carrozzieri. Il settore automobilistico sta evolvendo rapidamente, richiedendo competenze complesse e aggiornate. Gli studenti imparano a usare strumenti digitali e tecniche sostenibili per riparare veicoli moderni. La formazione si adatta alle nuove esigenze del mercato, puntando su specializzazione e tecnologia. La scuola si prepara così a rispondere alle sfide di un’industria in continua trasformazione.

Durante il progetto, curato dall'azienda Ivicolors, gli studenti hanno potuto fare esperienza e conoscere un settore moderno, per cui non basta più il tradizionale "snait" Per essere carrozzieri oggi non basta più soltanto una buona manualità. Quello delle auto è un settore in piena trasformazione, dove convivono tecnologia, competenze digitali, sostenibilità e specializzazione tecnica. Per questo l'azienda Ivicolors, che lavora a stretto contatto con le carrozzerie, ha avviato un nuovo progetto di orientamento rivolto ai ragazzi e alle loro famiglie, con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione delle aziende artigiane del settore e le opportunità concrete che questo mondo può offrire in termini di lavoro e sviluppo imprenditoriale.🔗 Leggi su Udinetoday.it

