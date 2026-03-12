La scuola a Novara dove si impara la lingua dei segni

A Novara, all’interno della scuola primaria Bollini, è attivo il progetto “Impararsegnando” promosso dall’Istituto comprensivo Duca d’Aosta. La iniziativa, sostenuta dalla Regione Piemonte e dalla rete territoriale, mira a insegnare la lingua dei segni agli studenti, cercando di valorizzare la diversità come risorsa educativa. La scuola ha avviato un percorso dedicato all’inclusione attraverso l’apprendimento della comunicazione gestuale.

Promuovere una scuola in cui la diversità diventi una risorsa. È questo l’obiettivo di “Impararsegnando”, il progetto dell’Istituto comprensivo Duca d’Aosta di Novara realizzato alla scuola primaria Bollini, con il contributo della Regione Piemonte e il supporto della rete territoriale. L’iniziativa punta a favorire l’inclusione degli alunni sordi attraverso l’apprendimento della Lis, la Lingua dei segni italiana, coinvolgendo però tutta la classe. Il percorso, già avviato nell’anno scolastico 2024-2025, introduce un modello di bilinguismo in cui Lis e italiano si affiancano per superare le barriere comunicative. La primaria Bollini è oggi la seconda scuola pubblica in Piemonte specializzata nell’inclusione degli studenti sordi, con un modello educativo che punta a garantire il pieno successo formativo di ogni bambino. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Cosa bisognerebbe scrivere all’ingresso di ogni scuola? Novara: “Che a scuola si impara dai compagni”C’è una frase che, secondo Daniele Novara, dovrebbe essere ben visibile all’ingresso di ogni scuola: “Che a scuola s’impari dai compagni.

Metal detector a scuola, Novara: “si crea un immaginario dove andare a scuola diventa sempre più difficile.”La proposta di installare metal detector nelle scuole riapre un dibattito che, secondo Daniele Novara, non riguarda solo la sicurezza.

Tutti gli aggiornamenti su La scuola a Novara dove si impara la...

Temi più discussi: Daniele Novara sui social: basta con l'autoritarismo in classe, la scuola deve aiutare gli allievi a scoprire le proprie risorse; Novara contro il ministero dell'Istruzione, la teoria sui voti; Sciopero generale in arrivo a marzo: a rischio sanità e scuola anche a Novara; L’Orientamento delle scuole superiori di Novara, tra Centro commerciale e reclame militari.

Novara vola alla finale nazionale del Green gameNovara conquista la ribalta nazionale della sostenibilità. Gli istituti Bonfantini e Nervi saranno presenti alla finale nazionale del Green game, il progetto educativo dedicato a riciclo e tutela am ... novaratoday.it

La scuola dove il 95% degli studenti trova subito lavoro è a NovaraAll’Istituto tecnico Omar di Novara ben il 95% degli studenti diplomati trova subito lavoro. Incredibile? Sembra proprio di no. Non fanno neppure in tempo a diplomarsi in meccanica o in elettronica ... 105.net

Lega Pallavolo Serie A Femminile. . REWIND MEGARALLY CONEGLIANO - NOVARA 2024 "Waiting For" Semifinal Playoff Game-1 Conegliano vs Novara, Sunday 15th March, Watch che best rallies of Game-1 in Playoff 2024 Sunday 15th of March facebook

NOVARA VINCE AL TIE-BREAK Le zanzare superano Chieri anche in Gara 2 e accedono così alle semifinali (20-25, 25-22, 25-21, 18-25, 16-18) #Volleyball #Pallavolo #Playoff #Chieri #Novara x.com