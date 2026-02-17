Traffico Roma del 17-02-2026 ore 07 | 30

Il traffico a Roma il 17 febbraio 2026 alle 7:30 si è intensificato a causa di un incidente avvenuto sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, tra Casilina e Prenestina, che ha creato lunghe code. Le auto rallentano anche sulla corsia interna e sul tratto urbano tra Casilina e l’uscita per la tangenziale est, dove si formano file di veicoli. Problemi di traffico si registrano anche sulla via Flaminia, tra il raccordo e via dei Due Ponti, e sulla via Salaria, tra via La Spada e il bivio per la tangenziale, con rallentamenti diff

Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Casilina e Prenestina intenso il traffico sulla carreggiata interna con code tra Casilina e doppia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico sulla via Flaminia code per traffico tra il raccordo è via dei due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra via la spada e il bivio per la tangenziale code a tratti sempre per traffico anche sulla via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione Roma maggiori informazioni su queste altre non sono disponibili sul sito roma.