Rimini | sportello antiviolenza apre il 25 marzo al Campus

Il 25 marzo sarà inaugurato al Campus di Rimini un nuovo sportello antiviolenza, pensato per offrire supporto e assistenza alle persone che ne hanno bisogno. L’apertura rappresenta un momento importante per la tutela degli studenti e del personale universitario, che potranno ora rivolgersi a questa struttura dedicata. La decisione è stata comunicata dall’istituzione universitaria, che ha predisposto gli spazi e le risorse necessarie.

Lo sportello antiviolenza del Campus di Rimini aprirà ufficialmente le sue porte il 25 marzo, segnando un passo decisivo per la sicurezza della comunità universitaria. Questa nuova struttura, frutto dell’alleanza tra l’Università di Bologna e il Comune locale, trasforma l’ateneo in un punto di riferimento concreto ha bisogno di ascolto immediato. Non si tratta solo di una finestra amministrativa, ma di un presidio operativo gestito dall’associazione Rompi il Silenzio, che porterà competenze consolidate direttamente all’interno dei luoghi di studio. L’iniziativa non nasce dal nulla, ma si inserisce in una strategia più ampia dell’Alma Mater, che sta dotando le sue sedi esterne di presidi analoghi a quelli già attivi a Bologna, Forlì e Ravenna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini: sportello antiviolenza apre il 25 marzo al Campus Articoli correlati Campus di Rimini, apre lo sportello antiviolenza per studenti e personaleL’Università di Bologna compie un ulteriore passo nel rafforzamento delle proprie politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Inaugurato un centro antiviolenza al Policlinico Campus Bio-MedicoIl presidio punto di riferimento di Trigoria sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 15:00 e reperibile h24 telefonicamente al numero... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rimini sportello antiviolenza apre il... Temi più discussi: Campus di Rimini, apre lo sportello antiviolenza per studenti e personale; Al Campus apre lo sportello contro la violenza di genere; Unibo Rimini inaugura il nuovo sportello antiviolenza del Campus; Unibo Rimini - Contrasto alla violenza di genere: inaugura il nuovo sportello. Al Campus apre lo sportello contro la violenza di genereIl campus universitario di Rimini si dota di un nuovo presidio dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza ... ilrestodelcarlino.it Università di Bologna apre a Rimini il nuovo Sportello antiviolenzaIl servizio, operativo dal 25 marzo, offre supporto psicologico, legale e ascolto protetto a studenti e personale universitario ... altarimini.it Ridolfi: "Servono regole chiare sugli indennizzi" #Rimini #Attualita x.com Basket A2/M, Rimini vince all’ultimo respiro, Brindisi fuori dalla Coppa - facebook.com facebook