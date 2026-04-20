a quindici anni se la prende con i carabinieri

Nella notte tra sabato e domenica, in un parcheggio di una discoteca nel comune di Osnago, si è verificata una lite tra circa sei minorenni. Durante l'episodio, uno dei ragazzi di quindici anni ha aggredito alcuni carabinieri intervenuti per placare la rissa. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l'evento ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Gli agenti hanno portato a termine le operazioni senza ulteriori incidenti.

Un’altra notte da Gioventù bruciata in Brianza. Nella notte tra sabato e domenica, nel parcheggio di una discoteca di Osnago, è scoppiata una rissa tra una mezza dozzina di ragazzini, tutti minorenni. Uno di loro, un adolescente italiano di 15 anni che abita a Vaprio d’Adda, ha anche aggredito un carabiniere e poi ha tentato di scappare correndo in mezzo alla strada, rischiando di essere falciato dagli automobilisti in corsa. A salvarlo e evitare che venisse travolto sono stati gli stessi militari che aveva appena assalito. Il 15enne è stato denunciato ai magistrati della Procura per i minorenni di Milano e arrestato per rissa, lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Taglierino nelle mani di un 13enne. Preside chiama i Carabinieri

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