Milano banlieue 25enne marocchino prende a sassate carabinieri e tenta la fuga arrestato | aveva con sè 1000€ in contanti cocaina e hashish

A Milano, un 25enne marocchino ha aperto il fuoco contro i carabinieri con i sassi, tentando di sfuggire alla cattura. La sua fuga è durata poche minuti prima di essere fermato. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato 15 grammi di cocaina, 51 grammi di hashish e 22 grammi di sostanza da taglio. Aveva anche mille euro in contanti, considerati provento di spaccio, un bilancino di precisione e attrezzi per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato portato in cella.

Addosso aveva 15 grammi di cocaina, 51 grammi di hashish e 22 grammi di sostanza da taglio. I carabinieri hanno inoltre sequestrato mille euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, insieme a un bilancino di precisione e al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.