A Pozzuoli distrutta la panchina rossa contro la violenza sulle donne Il sindaco | Episodio grave

A Pozzuoli è stata danneggiata una panchina rossa, simbolo contro la violenza sulle donne. Il sindaco ha condiviso le immagini dell’episodio sui social, definendolo un atto grave. La panchina si trovava in una zona pubblica e rappresentava un messaggio di sensibilizzazione sulla lotta contro la violenza di genere. La vicenda ha suscitato reazioni tra i cittadini e le autorità locali.

È stato proprio il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, a pubblicare sui social le foto della panchina distrutta. Il primo cittadino ha reso noto che la panchina rossa verrà sostituita.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Violenza sulle donne, al Serafico di Assisi una panchina rossa e un ciliegio per Eliza Feru in via correggio una nuova panchina rosso contro la violenza sulle donneIn occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, ed a tre anni dal conseguimento della certificazione... Contenuti utili per approfondire Si parla di: POZZUOLI| Via Marconi, distrutta di nuovo la panchina rossa contro la violenza sulle donne; Blitz a Pozzuoli: nasconde droga e pistole in vano ascensore, arrestato 38enne. A Pozzuoli distrutta la panchina rossa contro la violenza sulle donne. Il sindaco: Episodio graveÈ stato proprio il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, a pubblicare sui social le foto della panchina distrutta ... fanpage.it