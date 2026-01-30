Violenza sulle donne al Serafico di Assisi una panchina rossa e un ciliegio per Eliza Feru

Nel parco del Serafico di Assisi è stata sistemata una panchina rossa con una targa in ceramica e un ciliegio in memoria di Eliza Feru. L’opera serve a ricordare l’operatrice socio-sanitaria uccisa dal marito il 5 gennaio di quest’anno. La cerimonia si è svolta stamattina, con alcuni colleghi e amici che hanno partecipato per rendere omaggio a Eliza e sensibilizzare sul problema della violenza sulle donne.

L'inaugurazione dopo la tavola rotonda aperta a scuole e giovani. I relatori: "La prevenzione passa da cultura, educazione e responsabilità collettiva. Ma attenzione anche alle nuove forme di violenza di genere" Nel parco del Serafico di Assisi una panchina rossa con una targa in ceramica e un ciliegio ornamentale in memoria di Eliza Feru, operatrice socio-sanitaria del Serafico, uccisa dal marito il 5 gennaio 2025. Un gesto permanente, affidato alla città e soprattutto ai tanti ragazzi che ogni giorno attraversano quegli spazi, affinché la memoria diventi responsabilità quotidiana. La panchina e la messa a dimora dell'albero hanno concluso una mattinata di confronto e testimonianze promossa dal Serafico a circa un anno dalla morte di Eliza.

