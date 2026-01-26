in via correggio una nuova panchina rosso contro la violenza sulle donne

In via Correggio è stata installata una panchina rossa, simbolo di impegno contro la violenza sulle donne. Questa iniziativa, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza, si inserisce nel percorso di responsabilità sociale di La Scala Società tra Avvocati, che, a tre anni dalla certificazione sulla parità di genere, desidera contribuire alla sensibilizzazione e al rispetto dei diritti.

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, ed a tre anni dal conseguimento della certificazione sulla parità di genere, La Scala Società tra Avvocati compie un passo importante nel proprio percorso di responsabilità sociale. In collaborazione con l'Associazione Scarpetta Rossa APS - realtà che da anni sostiene e tutela le donne vittime di violenza - ha installato nel cortile della propria sede milanese "La Panchina Rossa", simbolo universale di responsabilità collettiva e segno permanente contro la violenza sulle donne. Inoltre, La Scala entra anche a far parte del Network di Fondazione Libellula, la prima rete di aziende unite contro la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere, con l'obiettivo di sviluppare progetti mirati al riconoscimento e al contrasto delle discriminazioni, alla decostruzione degli stereotipi di genere, alla valorizzazione dell’empowerment femminile e alla creazione di un ambiente di lavoro sempre più inclusivo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

