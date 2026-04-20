A Porto Marghera un nuovo impianto di riciclo della plastica investimento di 34 milioni

A Porto Marghera è iniziata la costruzione di un nuovo impianto dedicato al riciclo delle plastiche, con un investimento di 34 milioni di euro. L’opera è destinata a processare materiali plastici per il riutilizzo e si inserisce in un progetto più ampio di sostenibilità ambientale. La realizzazione dell’impianto prevede diverse fasi e coinvolge diverse aziende del settore. Lo sviluppo del progetto è stato annunciato nelle ultime settimane.

Prende avvio a Porto Marghera il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto dedicato al riciclo delle materie plastiche. A promuoverlo è la società Eco+Eco srl, appartenente al Gruppo Veritas, che intende insediare lo stabilimento nelle aree di competenza portuale in via della Geologia.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Napoli, scelta presa sul mercato: pronto un investimento da 34 milioni Massima attenzione al riciclo con il riutilizzo della plasticaAttenzione al welfare, alla sicurezza e al riciclo dei materiali, sfruttando le tante possibilità di riutilizzo della plastica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Hub europeo per le materie prime a Porto Marghera, contatti Ue-Veneto; Terre rare, a Porto Marghera il deposito dell'Ue per le materie prime strategiche; Porto Marghera hub europeo per materie prime critiche; Cgil: Porto Marghera non può diventare il magazzino d'Europa. A Porto Marghera un nuovo impianto di riciclo della plastica, investimento di 34 milioniL'intervento è stato autorizzato dall'Autorità di sistema portuale con procedura Zls. Sorgerà su un'area di 41mila metri quadrati della ex Alcoa ... veneziatoday.it Terre rare, un piano per il sito europeo a Porto MargheraVENEZIA - Dalla Regione a Confindustria, da Fratelli d’Italia alla Lega. Si allarga sul piano sia istituzionale che politico la base di sostegno alla candidatura di Porto Marghera come ... ilgazzettino.it DA PORTO MARGHERA AGLI PFAS: Il giornalismo racconta le crisi ambientali in Veneto - facebook.com facebook