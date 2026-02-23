massima attenzione al riciclo con il riutilizzo della plastica

Attenzione al welfare, alla sicurezza e al riciclo dei materiali, sfruttando le tante possibilità di riutilizzo della plastica. È questa la filosofia di Capp Plast, un’altra delle società premiate nel corso di "Imprese Vincenti". Nata nel 1960 a Prato, dove venne costruita la prima fabbrica, Capp Plast si è inizialmente specializzata nella produzione di buste in polietilene per il mercato tessile. Nel 1969, quindi, l’installazione della prima macchina a iniezione per produrre grandi contenitori in Hdpe, seguita, nel 1972, della costruzione del secondo stabilimento a Capalle (Firenze) per sviluppare i reparti iniezione grandi contenitori e soffiaggio flaconi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Riciclo della plastica, premiati Comuni ionici del MessineseLa regione Sicilia si distingue nel progetto Comuni Plastic free 2026, promosso da Plastic free onlus, con 20 Comuni ionici del Messinese tra i più attivi nel riciclo della plastica.

Argomenti discussi: Truffe senza volto, l’allarme della Polizia a Crotone: Nessuno è al sicuro, massima attenzione.

La società ha sottolineato di aver sempre dedicato massima attenzione alla pulizia e all’igiene degli spazi #Milano #Mercato x.com

Crisi Gambro-Vantive Medolla, AVS: “Massima attenzione sulla vertenza, priorità a lavoro e continuità produttiva” A rischio 530 lavoratrici e lavoratori del distretto biomedicale e l’intero indotto.... - facebook.com facebook