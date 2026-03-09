Napoli scelta presa sul mercato | pronto un investimento da 34 milioni

Il Napoli ha deciso di investire 34 milioni di euro in un nuovo acquisto sul mercato. La società ha preso questa decisione dopo aver valutato le recenti prestazioni di due giocatori, che hanno ottenuto la fiducia di Antonio Conte e della dirigenza azzurra. La scelta mira a rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni.

Il Napoli guarda avanti e prepara le basi per il futuro. Dopo le prestazioni convincenti nelle ultime settimane, due giocatori sembrano aver conquistato definitivamente la fiducia di Antonio Conte e della dirigenza azzurra. Si tratta di Eljif Elmas e Alisson Santos, arrivati con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il club sarebbe orientato a confermare entrambi a titolo definitivo. Un'operazione che potrebbe portare a un investimento complessivo vicino ai 34 milioni di euro. La fiducia di Conte e della società. Elmas e Alisson hanno mostrato qualità, intensità e personalità, caratteristiche che Antonio Conte considera fondamentali nel progetto tecnico del Napoli.