Registro elettronico e obbligo di verità | in allegato circolare dei dirigenti scolastici ai docenti sull’annotazione dell’ingresso degli alunni e sulla vigilanza

I dirigenti scolastici hanno inviato una circolare ai docenti per ricordare l’obbligo di annotare correttamente l’ingresso degli studenti nel registro elettronico. La decisione nasce dalla necessità di garantire la trasparenza e l’accuratezza delle registrazioni, fondamentali per la gestione delle presenze e la sicurezza in classe. La circolare sottolinea che il registro elettronico, in quanto documento ufficiale, deve riflettere fatti reali senza interpretazioni personali, e invita i docenti a rispettare scrupolosamente le regole stabilite.

Il registro elettronico, in quanto atto pubblico, è strumento di certificazione di fatti oggettivi e non ammette discrezionalità o prassi difformi dalla normativa vigente. In particolare, l'annotazione dell'orario di ingresso degli alunni a scuola deve avvenire in modo rigoroso e veritiero, tenendo conto dell'effettivo accesso agli edifici scolastici, indipendentemente dall'orario di ingresso in aula o.