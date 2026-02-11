Corso-concorso per 20 dirigenti scolastici in Trentino | domande entro il 16 febbraio Bando aperto ai docenti con almeno 7 anni di servizio

La Provincia di Trento ha aperto le iscrizioni per un corso-concorso che mira a selezionare 20 nuovi dirigenti scolastici. Possono partecipare i docenti con almeno sette anni di servizio e le domande devono essere presentate entro il 16 febbraio. Il bando è già disponibile e le procedure sono semplici.

