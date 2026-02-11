Corso-concorso per 20 dirigenti scolastici in Trentino | domande entro il 16 febbraio Bando aperto ai docenti con almeno 7 anni di servizio
La Provincia di Trento ha aperto le iscrizioni per un corso-concorso che mira a selezionare 20 nuovi dirigenti scolastici. Possono partecipare i docenti con almeno sette anni di servizio e le domande devono essere presentate entro il 16 febbraio. Il bando è già disponibile e le procedure sono semplici.
La Provincia autonoma di Trento ha pubblicato il bando per il corso-concorso finalizzato al reclutamento di 20 dirigenti scolastici da assegnare alle istituzioni scolastiche e formative provinciali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Trentino Scuola
Corso-concorso per 20 dirigenti scolastici in Trentino: domande dal 15 gennaio al 16 febbraio. BANDO aperto ai docenti con almeno 7 anni di servizio
La Provincia autonoma di Trento ha pubblicato il bando per un corso-concorso dedicato all’assunzione di 20 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali.
Reclutamento dirigenti scolastici: nuove modalità in Trentino. Ecco come funziona il corso-concorso. Delibera
Ultime notizie su Trentino Scuola
Argomenti discussi: Concorso Comune Pozzuoli Funzionari e Istruttori 2026 da 20 posti: Pubblicato il diario d’esame; Scadenze febbraio 2026: pensioni dirigenti scolastici, iscrizioni studenti, posizioni economiche ATA; 4° Corso di formazione per allievi agenti tecnici – Sezione paralimpica Fiamme Oro; Concorso per agente di Polizia locale, Cisl Fp avvia corso di preparazione.
Corso-concorso per 448 borsisti per abilitare 345 segretari comunali: scadenza 9/12Sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre è stato pubblicato dal Ministero dell'Interno un bando per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione (edizione 2021) per il ... it.blastingnews.com
Corso-concorso SNA formazione dirigenziale 2024: prepararsi alla preselettiva (PDF)Il 29 dicembre 2023, la Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), Paola Severino, ha firmato il bando per il decimo corso-concorso, che prevede l’ammissione di 116 allievi ... diritto.it
É stato pubblicato l'Avviso di Inizio Corso del Concorso 34 Tenenti SP RN Nomina Diretta Aeronautica 2025 Scorri per scoprire i dettagli https://www.nissolinocorsi.it/concorso-militare/concorso-34-tenenti-sp-rn-nomina-diretta-aeronautica-2025/#ultimoaggiorn - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.