A Palazzo Campanella la consegna del premio alla memoria della magistrata Lilia Gaeta

Questa mattina a Palazzo Campanella si è svolta la cerimonia di consegna del premio dedicato alla memoria della magistrata Lilia Gaeta. L’evento si inserisce nelle celebrazioni della “Giornata mondiale contro il cancro” e rappresenta la quarta edizione di “La memoria e l’impegno”, una manifestazione che ogni anno ricorda la figura di Gaeta e il suo impegno nel campo della giustizia.

In occasione delle celebrazioni per la "Giornata mondiale contro il cancro", venerdì 6 febbraio, si rinnova l'appuntamento con la quarta edizione de "La memoria e l'impegno", manifestazione all'interno della quale, ogni anno, viene conferito il premio dedicato alla memoria del magistrato Lilia.

