Giornata della memoria a Palazzo Alvaro un concerto per non dimenticare

A Palazzo Alvaro, nella sala Mons. Ferro, si è tenuto un concerto speciale per ricordare le vittime dell’Olocausto. L’evento, organizzato in collaborazione con il conservatorio Francesco Cilea, ha visto la partecipazione di musicisti e cittadini che hanno voluto dedicare un momento di riflessione e memoria. La sala era piena di persone che ascoltavano con attenzione, ascoltando pezzi scelti per l’occasione.

Il sindaco metropolitano facente funzioni Versace: "Un evento reso possibile grazie alla bravura dei nostri professionisti del conservatorio Cilea" In occasione della Giornata della Memoria, si è tenuto a Palazzo Alvaro, nella sala Mons. Ferro, il Concerto per la Memoria, realizzato in stretta collaborazione con il conservatorio di musica Francesco Cilea. Oltre alle autorità militari e civili, era presente la prefetta di Reggio Calabria Clara Vaccaro. "Una giornata dal significato fortemente simbolico che, in un tempo di grandi conflitti, ci ricorda quali siano i valori irrinunciabili della pace, della solidarietà tra popoli e della tolleranza, di cui il mondo avrebbe bisogno" - sono le parole del sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, che ha aggiunto: "Non è casuale la scelta di promuovere un momento che celebrasse la giornata della Memoria in collaborazione con il conservatorio F.

