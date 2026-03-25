Venerdì 27 marzo alle 16:30 si svolgerà presso la sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria un evento organizzato dall’associazione Donne Reggine. Il titolo dell’incontro è “Storie di Vita. Diritto, Speranza e Umanità”. L’appuntamento prevede interventi e testimonianze relative a temi legati alla condizione delle donne e alle sfide sociali.

Si terrà venerdì 27 marzo, alle ore 16:30, presso la sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, l’incontro dal titolo “Storie di Vita. Diritto, Speranza e Umanità”, promosso dall’associazione Donne Reggine. L’iniziativa si propone come un momento di riflessione e confronto su temi di grande rilevanza sociale, mettendo al centro la dignità dei giovani, tra il rispetto della giustizia e il diritto all'umanità. All'appuntamento parteciperanno inoltre rappresentanti dell'ordine degli psicologi, assistenti sociali, avvocati ed educatori, in un dialogo aperto volto a favorire la condivisione di esperienze e buone pratiche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - "Storie di Vita. Diritto, Speranza e Umanità": nuovo incontro dell'associazione Donne Reggine

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