A mezzanotte diventa maggiorenne e si candida | è Giacomo Lupò il più giovane in corsa per il Consiglio comunale

A mezzanotte, in occasione del suo diciottesimo compleanno, ha deciso di candidarsi al Consiglio comunale di Messina. Pochi minuti dopo aver compiuto 18 anni, ha firmato per ufficializzare la sua candidatura nella lista “De Luca Sindaco di”. È il più giovane tra i candidati in corsa per questa tornata elettorale. La sua candidatura rappresenta un passo importante per la sua carriera politica.

Un brindisi allo scoccare della mezzanotte, poi la firma per l’accettazione della candidatura. Nella notte tra il 20 e il 21 aprile, Giacomo Lupò ha compiuto 18 anni e, pochi minuti dopo, ha ufficializzato la sua candidatura al Consiglio comunale di Messina nella lista “De Luca Sindaco di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni a Termini, il vice commissario provinciale della Lega Giuseppe Amodeo si candida al Consiglio comunaleIl vice commissario della Lega per la provincia di Palermo, Giuseppe Amodeo, annuncia la sua candidatura per il Consiglio comunale di Termini... Da ex terrorista ad aspirante politico: Shahid Butt si candida al consiglio comunale di BirminghamDopo una condanna per terrorismo nel '99, nel 2024 descriveva la jihad come un gesto di "compassione".