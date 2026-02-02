Shahid Butt, ex terrorista condannato nel 1999, si presenta ora come candidato al consiglio comunale di Birmingham. Dopo aver dichiarato di aver abbandonato l’estremismo, Butt si lancia in una campagna elettorale e, sorprendentemente, nel 2024 ha elogiato la jihad, definendola un atto di “compassione” perché “rischiare la vita andando in zona di guerra per persone che non si conoscono”. La sua svolta ha fatto discutere, anche perché il passato non si può cancellare facilmente.

Ha detto di aver voltato le spalle all’estremismo, ma nel 1999 è stato condannato per terrorismo. E nel 2024 ha elogiato la jihad, sostenendo che “rischiare la propria vita andando in zona di guerra a combattere per persone che nemmeno si conoscono” sia un atto “di compassione”. Ora Shahid Butt, 60 anni, si candida come consigliere comunale a Birmingham, una mossa che ha già sollevato un polverone di polemiche nel Regno Unito. A rivelare la vicenda è il Mail on Sunday, che ricostruisce il passato giudiziario e le recenti dichiarazioni pubbliche di Butt, oggi candidato indipendente alle elezioni locali previste per maggio nel quartiere di Sparkhill, a Birmingham. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da ex terrorista ad aspirante politico: Shahid Butt si candida al consiglio comunale di Birmingham

L’Unione Europea si discosta dal principio che considera i terroristi da trattare come terroristi anche se sono israeliani.

