Jannik Sinner si prepara a tornare in campo a Madrid, dopo aver riconquistato la posizione più alta nella classifica mondiale grazie alla vittoria a Monte-Carlo. Il tennista italiano ha ora nel mirino il torneo ATP 1000 di Madrid, dove intende difendere il suo attuale piazzamento e consolidare la sua leadership nel circuito. La partecipazione all’appuntamento spagnolo rappresenta un momento importante nel calendario stagionale per il giocatore.

Il ritorno di Jannik Sinner alla vetta del ranking mondiale dopo il trionfo a Monte-Carlo apre una nuova fase nella stagione del numero uno, che ora punta la mira sul torneo ATP 1000 di Madrid. Sebbene l’iscrizione all’evento spagnolo sia già confermata, non è ancora certa la sua effettiva presenza sul campo per la sfida imminente. La tabella di marcia del numero uno tra difese del trono e nuovi obiettivi. Il calendario dell’azzurro per il resto del 2026 presenta una successione di appuntamenti cruciali, dove la gestione dei punti accumulati sarà fondamentale per mantenere la posizione dominante. Partendo dal 22 aprile, il primo scoglio strategico vedrà una gestione di zero punti da proteggere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner punta a Madrid: la sfida per difendere il trono mondiale

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