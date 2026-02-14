I ragazzi di Moscufo a scuola di inclusione e disabilità con il progetto Sentinelle di civiltà

Per il secondo anno consecutivo, l’Amministrazione Comunale di Moscufo ha voluto riproporre con forza il progetto “Sentinelle di Civiltà” all’interno delle scuole del territorio Si rinnova il progetto Sentinelle di civiltà e di felicità a Moscufo con i ragazzi a scuola di inclusione e disabilità. Seminare oggi per raccogliere domani una comunità più giusta e solidale. A differenza dei classici percorsi teorici, “Sentinelle di Civiltà” ha permesso agli studenti di Moscufo di confrontarsi direttamente con la realtà quotidiana di chi vive con una disabilità. Attraverso percorsi esperienziali, i ragazzi hanno potuto comprendere le barriere — fisiche e mentali — che le persone con disabilità incontrano ogni giorno, imparando a guardare il mondo con occhi diversi.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Argomenti discussi: A Moscufo si rinnova il progetto Sentinelle di civiltà e di felicità; Moscufo: tornano le Sentinelle di Civiltà per abbattere le barriere; Incontro sulla legalità nella sala consiliare di Spoltore in collaborazione con il premio Borsellino; VIOLENTA LITE IN DISCOTECA 4 ARRESTI NEL PESCARESE.

