Teatro dei Limoni di Foggia stagione 2025 2026 | in scena Daniele Timpano con Dux in scatola'

Il Teatro dei Limoni di Foggia si prepara alla stagione 20252026 con un appuntamento speciale. Daniele Timpano torna in scena, questa volta con “Dux in scatola”, uno spettacolo che ricorda il ventennale della prima messa in scena. Il comico e attore porta sul palco di Via Giardino un’interpretazione ironica e provocatoria sulla figura di Mussolini, portando in scena un’opera che mescola autobiografia e satira. La pièce sarà il primo di una serie di eventi della stagione “Giallocoraggioso 2526”.

Il nuovo appuntamento della stagione teatrale GIALLOCORAGGIOSO 25/26 è uno di quelli che aspettavamo da tempo: il ritorno di Daniele Timpano che, in occasione del ventennale dello spettacolo, riporta sul palco di Via Giardino "Dux in scatola – autobiogr

