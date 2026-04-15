Dai trattori a guida autonoma ai biotroni | a Cadriano l’agricoltura guarda al futuro

All’interno dell’Azienda agraria sperimentale di Cadriano, nel comune di Granarolo dell’Emilia, l’Università di Bologna ha aperto nuove strutture dedicate alla ricerca nel settore agricolo. Tra i progetti in corso ci sono trattori a guida autonoma e biotroni, strumenti innovativi che stanno venendo studiati e sviluppati per il futuro dell’agricoltura. La sede diventa così un punto di riferimento per le sperimentazioni e le innovazioni in questo ambito.