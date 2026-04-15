Dai trattori a guida autonoma ai biotroni | a Cadriano l’agricoltura guarda al futuro
All’interno dell’Azienda agraria sperimentale di Cadriano, nel comune di Granarolo dell’Emilia, l’Università di Bologna ha aperto nuove strutture dedicate alla ricerca nel settore agricolo. Tra i progetti in corso ci sono trattori a guida autonoma e biotroni, strumenti innovativi che stanno venendo studiati e sviluppati per il futuro dell’agricoltura. La sede diventa così un punto di riferimento per le sperimentazioni e le innovazioni in questo ambito.
L’Università di Bologna accelera sulla ricerca applicata all’agricoltura e inaugura nuove infrastrutture all’avanguardia presso l’Azienda agraria sperimentale di Cadriano, nel comune di Granarolo dell’Emilia. Le nuove strutture sono state realizzate grazie ai finanziamenti del Pnrr nell’ambito.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Notizie correlate
I vigneti scrigni di biodiversità: a Orsogna l'agricoltura guarda al futuro [FOTO]"Lo studio preliminare - spiega Zulli - ha ottenuto già importanti risultati in termini di conoscenza dell'ecosistema vigneto, con particolare...
Dall’Etna nuove rotte per l’agricoltura romagnola: il viaggio studio dei Giovani Coldiretti guarda al futuroNon una semplice visita tecnica, ma un passaggio di crescita dentro una fase decisiva per l’agricoltura italiana.