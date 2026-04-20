A Brisighella yoga in vigna e pranzo tra i calanchi

Da ravennatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brisighella si è svolta una tappa della rassegna “Sulla buona Strada” promossa dalla Strada del Sangiovese. L'evento si è tenuto nella vigna panoramica di Cantina Bulzaga, coinvolgendo i partecipanti in una sessione di yoga tra i filari. Al termine, è stato offerto un pranzo tra i calanchi, con prodotti tipici locali. La manifestazione mira a valorizzare i vini e le eccellenze gastronomiche della zona.

Fa tappa a Brisighella, nella vigna panoramica di Cantina Bulzaga, la rassegna “Sulla buona Strada” organizzata dalla Strada del Sangiovese per promuovere i vini e i prodotti tipici del territorio collegandoli ai tesori artistici, culturali e naturalistici romagnoli.L’appuntamento è per sabato 25.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Abuso edilizio tra i calanchiA Sogliano al Rubicone è stata sottoposta a sequestro penale una platea in cemento armato mentre veniva costruita abusivamente in una zona soggetto a...

Don Chisciotte tra i calanchi: la favola di Segatori conquista l’IonioL’Alto Ionio diventa il palcoscenico di una favola morale che fonde il classico letterario con la materia viva del territorio calabrese.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.