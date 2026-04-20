A Brisighella yoga in vigna e pranzo tra i calanchi

A Brisighella si è svolta una tappa della rassegna “Sulla buona Strada” promossa dalla Strada del Sangiovese. L'evento si è tenuto nella vigna panoramica di Cantina Bulzaga, coinvolgendo i partecipanti in una sessione di yoga tra i filari. Al termine, è stato offerto un pranzo tra i calanchi, con prodotti tipici locali. La manifestazione mira a valorizzare i vini e le eccellenze gastronomiche della zona.

Fa tappa a Brisighella, nella vigna panoramica di Cantina Bulzaga, la rassegna “Sulla buona Strada” organizzata dalla Strada del Sangiovese per promuovere i vini e i prodotti tipici del territorio collegandoli ai tesori artistici, culturali e naturalistici romagnoli.L’appuntamento è per sabato 25.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Abuso edilizio tra i calanchiA Sogliano al Rubicone è stata sottoposta a sequestro penale una platea in cemento armato mentre veniva costruita abusivamente in una zona soggetto a... Don Chisciotte tra i calanchi: la favola di Segatori conquista l’IonioL’Alto Ionio diventa il palcoscenico di una favola morale che fonde il classico letterario con la materia viva del territorio calabrese.