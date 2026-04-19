L’Alto Ionio si trasforma in un teatro naturale per una narrazione ispirata a Don Chisciotte, portata in scena da Segatori. La storia si svolge tra i calanchi della zona, dove il paesaggio si combina con elementi della letteratura classica. La rappresentazione, che unisce il racconto scritto alle caratteristiche del territorio calabrese, ha attirato l’attenzione di un pubblico locale e non solo.

L’Alto Ionio diventa il palcoscenico di una favola morale che fonde il classico letterario con la materia viva del territorio calabrese. Il film Don Chisciotte, diretto da Fabio Segatori, ha iniziato il suo percorso di avvicinamento al pubblico locale dopo l’uscita nazionale avvenuta il 26 marzo scorso e la partecipazione al concorso del Bifest di Bari, portando sullo schermo una reinterpretazione del capolavoro di Cervantes ambientata tra i paesaggi della Calabria e della Basilicata. Un viaggio cinematografico tra castelli federiciani e calanchi. Le immagini catturate dalla macchina da presa non si limitano a ricostruire una storia antica, ma utilizzano la geografia stessa dell’Alto Ionio come elemento narrativo fondamentale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Don Chisciotte tra i calanchi: la favola di Segatori conquista l’Ionio

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