Abuso edilizio tra i calanchi

A Sogliano al Rubicone, durante i lavori di costruzione, è stata sequestrata una platea in cemento armato che stava venendo realizzata senza autorizzazioni ufficiali. La struttura si trovava in una zona soggetta a vincolo idrogeologico e non era stata ancora completata. La polizia ha intervenuto sul posto per fermare i lavori e mettere sotto sequestro i materiali.

A Sogliano al Rubicone è stata sottoposta a sequestro penale una platea in cemento armato mentre veniva costruita abusivamente in una zona soggetto a vincolo idrogeologico. I carabinieri del Nucleo Forestale di Mercato Saraceno hanno denunciato una donna di 56 anni, residente nella provincia di Rimini, in quanto legale rappresentante di una società cooperativa riminese, responsabile della realizzazione di interventi edilizi in assenza del permesso di costruire. L’attività, che si inquadra nell’ambito dei controlli di prevenzione e repressione dei reati ambientali e paesaggistici disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena, è scaturita da un intervento effettuato nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abuso edilizio tra i calanchi Articoli correlati Avella: 10 cani salvati da abuso edilizio nel Parco PartenioNel comune di Avella, un cittadino di 59 anni è stato deferito alle autorità giudiziarie per aver tenuto dieci cani in condizioni di grave sofferenza... Morbegno, anziana murata in casa da una scala. Il figlio: è un abuso edilizioMorbegno (Sondrio), 21 gennaio 2026 – Quella di Bianca Romegialli, 88 anni, invalida al 100% e unica residente fissa della frazione morbegnese di... Tutti gli aggiornamenti su Abuso edilizio Temi più discussi: Pergotenda sul terrazzo, commetti un abuso edilizio se chiudi lo spazio esterno, non è edilizia libera: nuova sentenza; Abusi edilizi: titoli edilizi storici ignorati annullano la demolizione.; Abuso edilizio tra i calanchi; Come evitare la demolizione degli abusi edilizi: sanatoria, fiscalizzazione e titolo edilizio annullato. Abuso edilizio: sanatoria inutile se l’opera è diversa, demolizione confermata dal Consiglio di StatoCostruire senza permesso di costruire può portare alla demolizione dell’immobile. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1750/2026, chiarisce quando sanatoria e autorizzazione paesaggistica non bas ... edilizia.com Sanatoria edilizia impossibile senza doppia conformità: cosa dice il TAR CampaniaLa sanatoria edilizia è possibile solo con doppia conformità urbanistica. In assenza di questo requisito il Comune deve ordinare la demolizione e, in caso di inottemperanza, può acquisire gratuitament ... edilizia.com ABUSO EDILIZIO VICINO AL TRIONTO, ASSOLTO UN 34ENNE Il Tribunale di Castrovillari chiude il procedimento nato da controlli del Corpo Forestale: dissequestrato il capannone agricolo https://www.calabriainchieste.it/2026/03/16/abuso-edilizio-vicino-al-t - facebook.com facebook Cosa succede se si interviene su un immobile già abusivo Secondo la giurisprudenza amministrativa, gli interventi successivi possono ereditare l’illegittimità dell’opera originaria, con effetti sulla valutazione complessiva dell’abuso edilizio. lavoripubblici.it/ x.com