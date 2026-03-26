Sono stati installati 80 nuovi stalli intelligenti dotati di sensori per il carico e lo scarico nelle aree di consegna cittadine. Le persone che devono trovare un posto possono farlo tramite un'app dedicata, facilitando le operazioni di carico e scarico. L’obiettivo è rendere più efficiente la gestione delle consegne e ridurre il traffico nelle zone interessate.

Una logistica urbana più ordinata, meno traffico inutile e strumenti digitali a supporto di chi lavora ogni giorno nelle consegne. È su questi obiettivi che si muove ’Unchain’, il progetto pilota che introduce una nuova modalità di gestione del carico e scarico merci nel centro storico di Firenze, puntando su sensori intelligenti e su un’ applicazione in grado di fornire informazioni in tempo reale. Il cuore dell’intervento è rappresentato dall’installazione di circa 80 sensori negli stalli dedicati alla sosta dei mezzi per le operazioni di consegna all’interno della Ztl. Dispositivi discreti, integrati nell’asfalto, che monitorano costantemente se uno spazio è libero o occupato, inviando i dati a una piattaforma digitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sensori per carico e scarico. Arrivano 80 stalli intelligenti. Si cerca posto con la app

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