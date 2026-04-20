7000 soldati in Tunisia | sfida globale al terrorismo e nuove tattiche

Oltre 7000 soldati provenienti da 30 paesi diversi, tra cui Italia e Francia, stanno partecipando all’esercitazione African Lion 2026 in Tunisia. L’operazione prevede attività di addestramento e coordinamento tra le forze militari coinvolte, con l’obiettivo di migliorare le capacità di risposta contro il terrorismo e le minacce alla sicurezza regionale. La presenza di contingenti internazionali testimonia l’impegno condiviso tra le nazioni per affrontare le sfide di sicurezza in Nord Africa.

Oltre 7000 militari di 30 nazioni diverse, tra cui contingenti italiani e francesi, si stanno addestrando in territorio tunisino per l’esercitazione African Lion 2026. Le manovre, coordinate dal Comando Africa degli Stati Uniti, hanno avuto inizio il 13 aprile e si concentreranno sulla sicurezza regionale e sul contrasto al terrorismo, con una fase cruciale in Tunisia che durerà fino al 30 aprile prima di spostarsi verso Ghana, Marocco e Senegal. Il Pentagono riafferma la propria presenza nel continente africano. Nonostante le tensioni in Medio Oriente e il conflitto in corso in Iran possano distogliere lo sguardo della Casa Bianca, la strategia militare statunitense non ignora le dinamiche del continente africano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 7000 soldati in Tunisia: sfida globale al terrorismo e nuove tattiche Notizie correlate Leggi anche: Freedom.gov: USA sfida la censura globale, nuove tensioni Commercio globale sotto assedio: la sfida delle nuove rotte strategiche | L’evento de Il Giornale in direttaPresso la Fondazione Feltrinelli si tiene l'evento de “Il Giornale” e “Moneta” intitolato "Ferrovie, ponti e strade: oltre i confini".