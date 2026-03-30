Nella sede della Fondazione Feltrinelli si svolge un evento organizzato da “Il Giornale” e “Moneta” intitolato

Presso la Fondazione Feltrinelli si tiene l'evento de “Il Giornale” e “Moneta” intitolato "Ferrovie, ponti e strade: oltre i confini". Il primo panel, “La globalizzazione in manovra”, moderato da Hoara Borselli, affronta il tema del caos e dell'incertezza di questi anni, in cui la ricerca di un nuovo ordine mondiale si scontra con la realtà delle guerre diffuse. I punti di sbocco del mondo sono vitali per il commercio e l’impresa, con l’economia globale che si muove superando stretti e disegnando corridoi strategici. La fragilità del sistema è evidente: basta bloccare una via di trasporto, come accaduto con lo Stretto di Hormuz o il Mar Rosso, per mandare in crisi l’intero apparato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Commercio globale sotto assedio: la sfida delle nuove rotte strategiche | L’evento de Il Giornale in diretta

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