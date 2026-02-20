Freedomgov | USA sfida la censura globale nuove tensioni

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato la creazione di un nuovo portale chiamato “Freedom” per aiutare gli utenti a superare la censura online. La decisione deriva dalla crescente pressione di governi autoritari che limitano l’accesso alle informazioni. La Casa Bianca vuole offrire strumenti digitali per mantenere la libertà di parola e di informazione. Tuttavia, questa iniziativa ha già causato malumori con alcuni paesi europei, preoccupati per possibili rischi di sicurezza. La questione resta aperta e mette in discussione il controllo sulla rete.

Ginevra, ripresa negoziati Usa-Iran sul nucleare: la diplomazia sfida tensioni e proteste interne.Ginevra ospita di nuovo i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, dopo che le tensioni cresciute negli ultimi mesi hanno spinto entrambi i paesi a cercare un accordo.

India: Summit AI, Modi punta all’innovazione e sfida USA e Cina per la leadership tecnologica globale.Il premier Narendra Modi ha organizzato un summit sull’intelligenza artificiale in India, sfidando Stati Uniti e Cina per la supremazia tecnologica.

