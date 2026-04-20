600 messaggi rivelano il cuore dei giovani | la meraviglia è legame

Un nuovo studio ha analizzato oltre seicento messaggi scritti a mano dai giovani di Laveno Mombello, evidenziando un forte desiderio di connessione e di legami con gli altri. I messaggi, raccolti nel tempo, hanno rivelato aspetti emotivi e sentimentali legati alla quotidianità e alle relazioni personali. La raccolta rappresenta un quadro dettagliato delle emozioni e delle esigenze di una generazione che cerca di comunicare e condividere le proprie esperienze.

Oltre seicento messaggi scritti a mano dai giovani di Laveno Mombello hanno tracciato una mappa emotiva che punta dritto al cuore del tessuto sociale locale, rivelando un bisogno profondo di connessione umana. I dati raccolti durante il Laveno End of Summer Festival 2025, attraverso il progetto partecipativo denominato Muro della Meraviglia, sono stati sottoposti all’analisi tecnica del dottor Raffaele Mattei, esperto in psicologia e psicopedagogia con una trentennale esperienza operativa tra l’Italia e la Svizzera. Le risposte dei ragazzi, che si concentrano sul concetto di meraviglia, delineano un quadro in cui il legame con l’altro e la capacità di vivere esperienze insieme superano ogni desiderio di possesso materiale o di prestigio sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 600 messaggi rivelano il cuore dei giovani: la meraviglia è legame Notizie correlate Bullismo, allarme UNICEF: il 37% dei giovani esposto a messaggi d’odio. Graziano: “Segni profondi sulla crescita”Nella Giornata contro il bullismo, l’UNICEF segnala che il 37% dei giovani italiani è esposto a messaggi d’odio. WWE: I messaggi tra Triple H e Nick Khan rivelano lo scontro con Vince McMahon sulla direzione creativaUn’esclusiva di Brandon Thurston per POST Wrestling ha portato alla luce una serie di messaggi WhatsApp scambiati tra Paul Levesque (Triple H) e Nick...